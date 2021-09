Milan, arriva il verdetto per Kjaer: il punto su Ibra e Giroud

Da Kjaer a Ibrahimovic e Giroud: le ultime sulla squadra di Pioli all’indomani di Juventus-Milan

E’ tempo di pensare al Venezia, in casa Milan. I rossoneri sono tornati a lavorare a Milanello, dopo il pareggio contro la Juventus, in vista del match di campionato, valevole per la quinta giornata, in programma mercoledì sera.

L’emergenza infortuni continua: ieri si è fermato Simon Kjaer, che ha accusato un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Sarà out al pari di Davide Calabria, Bakayoko, Rade Krunic, Messias e quasi certamente di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, sofferente per una tendinopatia achillea, sta meglio e ha iniziato a lavorare individualmente sul campo per valutarne i progressi. A questo punto, è facile pensare che l’obiettivo del bomber sia quello di essere pronto per scendere in campo contro l’Atletico Madrid. Magari con uno spezzone di gara sulle gambe (difficile già mercoledì).

C’è la speranza di recuperare fin da subito Olivier Giroud, che ha saltato la Juventus per lombalgia. Anche il francese sta meglio, è tornato a correre, e domani potrebbe lavorare col gruppo.

Tornando su Simon Kjaer, il danese è chiamato ad osservare qualche giorno di riposo e cure. La risonanza ha, infatti, escluso lesioni muscolari.

Per Krunic, alle prese con una lesione del polpaccio destro occorsa in nazionale, il processo di guarigione procede bene così come quello di Bakayoko, che invece sta smaltendo i postumi di un importante trauma contusivo che ha comportato sofferenza del tendine achilleo sinistro. Per entrambi è previsto un nuovo accertamento la settimana prossima.

Anche Messias vede la luce: questa settimana procederà con l’ultima fase del programma personalizzato di ricondizionamento atletico. Il ritorno in campo per l’ex Crotone è finalmente vicino. Nessun aggiornamento, infine, su Davide Calabria, che come raccontato nei giorni scorsi, è alle prese con una elongazione dei muscoli flessori della coscia destra.