Svolta Milan, l’erede di Kessie arriva a gennaio dalla Spagna

Il Milan continua a guardarsi intorno per tutelarsi in caso di addio di Kessie, ritorno di fiamma per un centrocampista dalla Spagna.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Milan conferma l’ottimo avvio di stagione con il pareggio in casa della Juventus, la squadra di Pioli ribadisce di poter avere un ruolo da protagonista in questo campionato e di potersi inserire nella lotta scudetto. Le questioni di mercato, tuttavia, sono sempre all’ordine del giorno per i rossoneri, ancora impegnati nel difficile rinnovo contrattuale di Kessie. Al momento, non si intravede la fumata bianca per la permanenza dell’ivoriano, con il club che dunque deve correre ai ripari. Mosse in vista per gennaio, stando a quanto riportato dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> “Bisogna raccontare le cose”: l’annuncio di Maldini sul rinnovo di Kessie

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Milan, William Carvalho nel mirino: il piano per convincere il Betis

Per ‘Estadio Deportivo’, infatti, torna nel mirino William Carvalho, già seguito in passato. Il portoghese è rimasto al Betis nonostante le voci di addio, ma nelle prossime sessioni il club andaluso penserà seriamente al suo addio, visto il contratto in scadenza nel 2023 e la necessità di monetizzare. A gennaio, per il Milan si tratterebbe di una soluzione ideale anche per tamponare le partenze dello stesso Kessie e di Bennacer per la coppa d’Africa. Una formula in prestito con diritto di riscatto potrebbe rappresentare la chiave di volta per convincere il Betis e il giocatore.