“Bisogna raccontare le cose”: l’annuncio di Maldini sul rinnovo di Kessie

Paolo Maldini ha parlato prima di Juventus-Milan: il dirigente rossonero ha risposto anche sul rinnovo di Kessie

“E’ più importante per il Milan che per noi”. Così Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida tra la Juventus e i rossoneri. A commentare le parole del tecnico bianconero nell’immediata vigilia del match è stato Paolo Maldini. A ‘DAZN’ il dirigente rossonero ha affermato: “Non so perché lo ha detto, non lo ha spiegato quindi dovete chiedere a lui. Per noi è sicuramente importante: la partita di Liverpool, nonostante la sconfitta, non ci ha tolto le certezze”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Maldini sul rinnovo Kessie

Da Allegri a due ‘casi’ come Romagnoli e Kessie, entrambi in scadenza di contratto. Sul difensore, Maldini dice: “E’ un professionista, il nostro campionato. Una squadra che fa la Champions ha bisogno di 15-16 titolari: Alessio è tra questi”.

Quindi su Kessie: “Ho parlato di più con Klopp che con l’agente di Kessie. Dobbiamo raccontare le cose: parliamo con il procuratore da un anno e mezzo. Di occasioni ce ne sono state tante e ce ne saranno altre”.