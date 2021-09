Calciomercato Juventus, “esonerano” Allegri per riprendere Pirlo

La Juventus non convince ancora in questa stagione. C’è già chi sembra avere le idee piuttosto chiare sulla panchina bianconera

Massimiliano Allegri è tornato tra gli applausi generali e la soddisfazione da parte dei tifosi bianconeri. Parliamo di un allenatore capace di vincere diversi titoli e di arrivare per ben due volte in finale di Champions League con la Juventus. Un bottino di tutto rispetto, ma il calcio, si sa, non fa sconti. Infatti, dopo un inizio di stagione molto complicato, Allegri è finito nel mirino della critica. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I tifosi non gli perdonano, infatti, qualche errore nelle scelte e un gioco che fa maledettamente fatica a decollare. C’è anche chi si spinge oltre sui social, invocando un ritorno immediato, dopo i risultati non proprio positivi della scorsa stagione: stiamo parlando di Andrea Pirlo.

I tifosi bocciano Allegri e rivalutano Pirlo: il punto

Quest’oggi, infatti, l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus è finito in tendenza. Molti tifosi hanno rivalutato l’operato del tecnico, addossando molte delle colpe alla squadra o alla società. C’è chi scrive anche di preferirlo ad Allegri per ragioni economiche e altri per il progetto tecnico. Insomma, attestati di stima importanti per Pirlo e una bocciatura parallela al tecnico toscano, da cui ora ci si aspetta una reazione immediata. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

Pienamente d’accordo con te,il calcio è cambiato e Allegri è rimasto indietro al 2014. Non ci sono più squadre deboli, le avversarie della Juve si sono tutte rinforzate.E’ vero, giocavamo meglio con Pirlo, ed io l’ho detto dal primo giorno, Allegri minestra riscaldata… — Albino Riganello (@albyrig) September 20, 2021

Ma infatti secondo me l’errore è qui, andava data continuita a Maurizio sarri e se non a lui bisognava continuare con Pirlo. Non si può cambiare ogni estate poi grazie al cazzo che i giocatori iniziano a non capire più nulla — EL PATRON 🤴🏻 (@elpatron0_) September 20, 2021

Andava lasciato Pirlo al suo posto, oramai la esperienza sulla nostra stessa pelle la l’aveva fatta… — Gabriele Temis ⚪⚫ (@GabrieleTemis) September 20, 2021

Gran primo tempo🙈 proprio non ce la fate a fare un vero esame… Una partita del genere, l’anno scorso Pirlo veniva massacrato… Quest’anno è pure peggio, ma si difende.. Illusi — Paolo 3️⃣8️⃣⚪🌑🎱🇮🇹 (@paolinojper) September 20, 2021

Ma allora era giusto continuare con pirlo, gli dai 1 milione e lui piano piano sarebbe migliorato, ma se do 9 milioni a allegri voglio vincere SUBITO, non oggi non domani SUBITO nel immediato. — EL PATRON 🤴🏻 (@elpatron0_) September 20, 2021