Crisi Juventus e calciomercato, così il club ha ‘tradito’ Allegri

La Juventus pareggia in casa col Milan e prosegue la crisi di risultati, spunta l’annuncio sul futuro di Allegri

Non si arrestano le critiche alla nuova Juventus di Max Allegri. Il ritorno del toscano, finora, non ha portato a netti miglioramenti, come dimostrano i soli due punti raccolti nelle prime quattro giornate di Serie A. Ieri, in casa contro il Milan, i bianconeri hanno mostrato un netto calo nel secondo tempo facendosi raggiungere sul pareggio da Rebic. Stamane, il noto giornalista Ivan Zazzaroni ha fatto il punto tra presente e futuro: “A Torino si parla da settimane di ricostruzione, non più di scudetto: ma il rinnovamento, che dovrebbe essere graduale, è reso ancora più complicato da un mercato al risparmio forzato e dalla perdita quasi fuori tempo massimo di Ronaldo. Per cui: indebolimento evidente”.

Calciomercato Juventus, annuncio sul futuro di Allegri

Zazzaroni ha proseguito la sua analisi sul club di Agnelli: “Allegri non aveva chiesto una punta, bensì un centrocampista con caratteristiche particolari. Sto parlando del trentaduenne Axel Witsel, impiegato nel Borussia Dortmund anche da centrale difensivo. Witsel non è arrivato, al suo posto è stato preso Moise Kean, sulle cui giovani spalle pesa l’inevitabile, ancorché imbarazzante, confronto con Cristiano – ha scritto il giornalista sul ‘Corriere dello Sport’ – L’unico alleato di Allegri potrebbe essere a questo punto il tempo, ma un club come la Juve non ne può concedere troppo”.