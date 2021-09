‘Giallo’ Szczesny prima di Juve-Milan: il gesto del polacco

Il portiere polacco ha interrotto in anticipo il riscaldamento prima del fischio d’inizio tra Juventus e Milan

Giallo Szczesny nella Juventus a pochi minuti dal fischio d’inizio del big match contro il Milan. Il portiere polacco ha iniziato normalmente il riscaldamento pre-partita insieme a Perin e Pinsoglio, prima di rientrare negli spogliatoi e lasciare momentaneamente il campo di gioco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’ex Arsenal e Roma ha interrotto prima dei compagni il warm-up ma al momento non risultano guai fisici per l’estremo difensore che dovrebbe così prendere regolarmente posto tra i pali. Perin, vice di Szczesny, non ha infatti accelerato le operazioni nel riscaldamento e tutto lascia presagire che il nazionale polacco sia rientrato negli spogliatoi solo con qualche minuto d’anticipo. Szczesny attraversa un periodo delicato dopo un inizio di stagione da dimenticare, incassando comunque la conferma e la stima di Allegri per la titolarità a difesa della porta della ‘Vecchia Signora’.