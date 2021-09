Il Milan potrebbe pescare dalla Sampdoria per rafforzare difesa e trequarti. I rossoneri devono fare i conti con l’addio di Romagnoli. Colley può essere il nome giusto

Il Milan deve fare i conti con l’ormai quasi certa partenza di Alessio Romagnoli. Il difensore classe 1995 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto, che come hanno fatto ben capire le parole del suo agente, Mino Raiola, difficilmente verrà rinnovato. Per l’italiano si fa avanti l’ipotesi Juventus, che più della Lazio può soddisfare le richieste del suo entourage. E’ evidente che il Milan dovrà tornare sul mercato per affiancare un altro centrale a Simon Kjaer (non ci saranno problemi per il rinnovo) e Fikayo Tomori.

Come ha fatto capire, più volte, da Paolo Maldini, il prototipo del difensore ideale per il Milan è proprio l’ex Chelsea. Forte fisicamente, veloce e pronto nell’anticipo. Caratteristiche che è molto più facile ritrovare in difensori che giocano in Ligue 1 o Premier League ma forse anche in Italia potrebbe esserci il nome giusto.

A Genova, infatti, gioca Omar Colley, che in determinati aspetti ricorda il centrale del Milan. Non è un caso che il difensore della Sampdoria sia cercato da diversi club inglesi. Colley è uno dei protagonisti di questo inizio di stagione dei blucerchiati, che hanno pareggiato con Sassuolo e Inter e vinto contro l’Empoli. L’unica sconfitta è arrivata con il Milan ma in quella circostanza ha davvero ben figurato con Giroud. Dopo tanti anni a Genova, la prossima estate potrebbe essere quella del grande salto in una grande.

Attenzione, però, al doppio colpo: alla Sampdoria cresce bene Damsgaard, da tempo nel mirino dei rossoneri.