Demiral non ci sta, la protesta clamorosa sui social

Merih Demiral protagonista di uno sfogo sui social, il difensore dell’Atalanta torna su un episodio avvenuto nel match con la Salernitana.

L’Atalanta è tornata alla vittoria in campionato vincendo ieri sera per 1-0 sul campo della Salernitana. Partita complicata per i nerazzurri, che a tratti hanno sofferto la pressione dei campani, e risolta solo nel finale dal gol di Zapata. Atmosfera tesa, oltretutto, in alcuni momenti in campo, con Demiral protagonista di un episodio particolare che lo ha portato a sfogarsi sui social.

Il difensore turco è stato infatti colpito, a fine primo tempo, da una gomitata del granata Djuric, che gli ha provocato una vistosa ferita sul sopracciglio sinistro, con copiosa fuoriuscita di sangue. Demiral ha protestato in maniera veemente con l’arbitro Valeri, che oltre ad ammonire l’attaccante della Salernitana ha mostrato il giallo anche a lui. Nelle storie di Instagram, l’atalantino ha mostrato i punti applicati sulla ferita, scrivendo: “Dopo questo, sono stato anche ammonito…”.