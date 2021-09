Il Manchester ne caccia 7 dopo Cristiano Ronaldo, occasioni per gennaio

Rivoluzione in casa Manchester United, in sette in uscita dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo: la Serie A ci pensa per gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Aria di rivoluzione in casa Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno grandi ambizioni, a livello nazionale e internazionale, dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo, ma molto è destinato a cambiare nella squadra di Solskjaer. Ci sono infatti diversi giocatori che non rientrano nei piani del tecnico norvegese, tutti possibili addii a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Corsa ai rinnovi per la Juventus | Tra strade ‘segnate’ e trattative da esplorare

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Epurazione Manchester United, via in sette a gennaio: nomi caldi per la Serie A

I giocatori in lista di sbarco, secondo il ‘Sun’, sono sette. Si parla di Van de Beek, Lingard, Martial, Jones, Bailly, Telles e Dalot. Il club parlerà con ognuno di loro per deciderne il futuro, alcuni di questi possono tornare utili per le formazioni di Serie A nel mercato invernale. Van de Beek è un vecchio pallino di Inter, Juventus e Milan, l’olandese sarebbe un rinforzo ideale per la mediana viste le sue qualità e la voglia di riscattarsi. Occhio a Martial come alternativa di spessore per il reparto offensivo, che potrebbe interessare soprattutto a Inter e Juve. Sulle fasce, il Milan potrebbe riaprire i discorsi per Dalot, dopo averlo già avuto in prestito. E anche Telles è un giocatore che interessa molto e in Serie A ha fatto bene. In questo caso, occhio a un ritorno di fiamma per l’Inter, o alla Roma.