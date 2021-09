Non solo la questione Paulo Dybala per la Juventus. Diversi i calciatori chiamati al rinnovo e all’eventuale permanenza: da De Sciglio a Cuadrado

Al centro delle idee della dirigenza della Juventus c’è sempre la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. L’argentino è fulcro insostituibile dell’attuale progetto tecnico dei bianconeri, che lavorano sulla sua permanenza a lungo termine. Poi sarà tempo di dedicarsi anche alle altre questioni ancora formalmente aperte, che riguardano altri big della rosa. Sulla carta sono infatti altri sei i calciatori che andranno in scadenza a giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, da Chiesa e Morata a Bernardeschi e Perin: la situazione

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ traccia le linee guida e fa il punto della situazione a partire da Chiesa che ha già la strada ben segnata da un obbligo di riscatto condizionato. Diritto di riscatto a 35 milioni invece per Alvaro Morata, per il quale ne sono stati già versati altri 20, mentre appare definito il rinnovo di Juan Cuadrado fino al 2023, per il quale manca solo l’annuncio. Al contrario ci sarà invece da scendere in campo a trattare per mantenere in rosa i vari Bernardeschi, De Sciglio e Perin. In questi casi molto dipenderà da cosa dirà il campo dal punto di vista del rendimento, senza considerare che potrebbero essere rinnovi al ribasso.