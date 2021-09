La Juventus stravolge il mercato, super talento per Allegri

Dalla Spagna rivelano come la Juventus starebbe valutando di dare l’assalto a Bukayo Saka: il piano di Allegri per il futuro

Con l’addio di Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno dato un segnale piuttosto chiaro: ora si riparte da zero, Massimiliano Allegri dovrà costruire la Juventus del futuro. I tanti giovani in rosa sono motivo di orgoglio per il club piemontese, che ha già delle basi solide per ambire ad un nuovo ciclo vincente. Nel frattempo, dalla Spagna rivelano come la ‘Vecchia Signora’ abbia messo nel mirino un altro grande talento in prospettiva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, nuova idea di Allegri | Occhi su Saka

La ‘Vecchia Signora’ continua il suo processo di ringiovanimento. Secondo quanto rivelato da ‘fichajes.net’, la Juventus avrebbe individuato in Bukayo Saka un obiettivo di mercato. Il classe 2001 è un talento di grande prospettiva, come dimostrato anche ad Euro 2020, ma le difficoltà dell’Arsenal di Arteta potrebbero portarlo a lasciare il club londinese. Una circostanza per la quale i bianconeri vorrebbero farsi trovare pronti e anticipare la concorrenza. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | “Punterei su di lui”: Rampulla sceglie il dopo Szczesny

L’esterno d’attacco britannico piacerebbe molto a Massimiliano Allegri, che adesso dispone di maggiore spazio salariale con l’addio di CR7. Il portoghese non è ancora stato sostituito dalla Juventus e Federico Cherubini dovrà completare l’operazione rimpiazzo nel prossimo mercato. Tra i tanti profili valutati dai bianconeri, quindi, ci sarebbe anche quello di Bukayo Saka. Dopo aver fatto gioire l’Italia con quel rigore sbagliato in finale, il giovane inglese potrebbe far gioire i tifosi della Juventus sbarcando a Torino.