Raiola ‘vende’ de Ligt e la Juve fiuta l’asta: big all’assalto

L’annuncio di Mino Raiola sul futuro di de Ligt mette in ansia la Juventus, le big europee in fila per il difensore: il punto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

De Ligt può lasciare la Juventus il prossimo anno. Le parole di Mino Raiola suonano come un potente campanello d’allarme per i bianconeri, alle prese con una ricostruzione e l’avvio di un nuovo ciclo, ma che potrebbero dunque perdere il centrale olandese dopo aver già salutato Cristiano Ronaldo. Molte le squadre interessate al difensore, come spiegato dal suo agente, e possibile asta milionaria in estate per lui.

LEGGI ANCHE >>> Colpo immediato in difesa: 30 milioni e addio Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, tutti pazzi per de Ligt: corsa a quattro

La valutazione minima di de Ligt potrebbe attestarsi intorno ai 70 milioni di euro. Una cifra che comunque non spaventerebbe i top club europei. Su di lui potrebbe fiondarsi il Psg, visti i problemi fisici di Sergio Ramos. Interessato anche il Chelsea, che insiste per Koundé ma potrebbe alla fine valutare un’alternativa al francese. Da non trascurare anche la pista Real Madrid, così come quella Barcellona: i blaugrana, dopo aver perso il ‘duello’ con la Juve due estati fa, non hanno mai smesso di pensare all’olandese.