Colpo immediato in difesa: 30 milioni e addio Juventus

L’inizio di stagione ha evidenziato la necessità di un colpo in difesa. Inevitabile l’intreccio con la Juventus: lo scenario sul calciomercato

Il PSG, dopo un calciomercato da sogno, era atteso da un inizio di stagione importantissimo, almeno nelle aspettative dei tifosi. Non è stato così, tra un esordio in Champions League che non è stato esattamente secondo le attese e una difesa che ancora fa fatica a trovare la giusta quadratura. Per questo, i francesi potrebbero tornare sul calciomercato alla ricerca del nome giusto per dare nuova linfa alla retroguardia. L’intreccio riguarda anche la Juventus.

La Juventus bruciata sul colpo in difesa: il PSG va su Rudiger

La Juventus è stata accostata ad Antonio Rudiger in diverse occasioni negli ultimi mesi. Il difensore centrale non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Chelsea e nel prossimo futuro le big potrebbero fiondarsi su di lui. Secondo quanto riporta ‘don balon’, il PSG si sarebbe convinto ad affondare il colpo per sistemare la retroguardia. Un affare da 30 milioni che ora sembra essenziale nello scacchiere dei francesi. E con la Juventus ora lontana dal calciatore.