“Addio Juventus”| L’annuncio di Raiola che infiamma il calciomercato

Juventus e Milan, il messaggio di Raiola sul futuro di de Ligt e Romagnoli: le due big tremano

La Juventus trema, il Milan anche. Quando parla Mino Raiola c’è sempre da stare attenti, visti i tanti giocatori assistiti sotto la sua ala e visto quello che può essere il loro futuro. Dopo le parole espresse su Donnarumma e Pogba, con il primo definito un rimpianto per la Juventus, l’agente italo-olandese si è espresso su altri suoi assistiti che militano attualmente in Serie A. Si tratta di de Ligt e Romagnoli.

Intervistato dal giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, Raiola fa tremare sia i tifosi bianconeri che quelli rossoneri. “de Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa. de Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va in scadenza il prossimo anno. Penso che possano giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché de Ligt potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così”. Parole forti, che mettono in allarme le due società. Per il Milan non sarà facile raggiungere un’intesa di rinnovo con quello che è il proprio capitano, visto anche quello che è stato il precedente Donnarumma. Parole che però spaventano anche la Juventus, nonostante un contratto sino al 2024 del centrale olandese. Dall’estate prossima sarà in vigore la clausola da 150 milioni di euro. Una cifra enorme, ma l’agente ha sottolineato come “molti club sono interessati a de Ligt”. Per questo non è escluso che in estate possa davvero presentarsi una proposta concreta. E a quel punto toccherà al giocatore decidere le sorti del proprio futuro.