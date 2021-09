Kessie come Calhanoglu, ma questa volta può spuntarla la Juve

Juventus, possibile sgarbo al Milan: per il centrocampo pista Kessie a zero, ma non manca la concorrenza

Sgambetto ai danni della diretta rivale. Non si potrebbe definire altrimenti la mossa che starebbe pianificando la Juventus ai danni del Milan. Oggetto del desiderio è Franck Kessie, il cui contratto in scadenza nel 2022 resta uno dei nodi cruciali di casa rossonera. L’ivoriano, anche attraverso le sue parole, ha sempre dato priorità al club, ma il Milan ha fatto capire di non voler andare oltre quelle che sono le proprie disponibilità e la propria sostenibilità. Un po’ come già fatto con Donnarumma e Calhanoglu. Per questo motivo la dirigenza si aspetta da Kessie un passo incontro.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Addio Juventus”| L’annuncio di Raiola che infiamma il calciomercato

Come rivela ‘Repubblica’ però, la distanza tra domanda e offerta resta ampia ed è qui che è pronta ad inserirsi la Juventus. Il club bianconero approfitterebbe di questo stallo per andare incontro alle richieste del giocatore e assicurarsi una pedina che possa far fare il salto di qualità alla propria mediana. La concorrenza però non manca. L’ivoriano piace infatti anche al Paris Saint-Germain, ma soprattutto in Premier League, con Tottenham e principalmente Liverpool, che sognano il colpo a zero e che non avrebbero problemi a soddisfare le richieste economiche di Kessie.