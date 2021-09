Serie A, Sassuolo-Torino 0-1 | Tra pali e occasioni la risolve Pjaca

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Sassuolo-Torino, anticipo del venerdì sera della quarta giornata di Serie A

Si apre con una gara ricca di occasioni ed emozioni la quarta giornata di Serie A. Sassuolo-Torino riesce infatti a catturare l'attenzione soprattutto grazie ad un primo tempo pazzesco con un totale di ben tre pali colpiti nello specifico da Frattesi prima e da Brekalo e Praet poi. Nel mezzo tante chance di andare in vantaggio soprattutto per gli ospiti con Sanabria che per ben due volte sfiora il vantaggio nei primi 45 minuti.

Al rientro dagli spogliatoio regna maggiore equilibrio ma le occasioni comunque non mancano. I primi squilli importanti sono di Berardi, Ferrari e Lukic ma alla fine a sbloccare una gara che sembrava indirizzata al pari ci ha pensato un gran gol di Marko Pjaca, che converge e trova l’angolo lontano regalando 3 punti pesantissimi a Juric.

Sassuolo Torino 0-1, il tabellino

MARCATORI: 83′ Pjaca (T)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (65′ Traore); Frattesi (74′ Harroui), Lopez; Berardi, Djuricic (86′ Defrel), Boga (65′ Kyriakopoulos); Raspadori (65′ Scamacca). All.: Dionisi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (76′ Vojvoda), Pobega (76′ Mandragora), Lukic, Aina (52′ Ansaldi); Praet (65′ Lukic), Brekalo (76′ Pjaca); Sanabria. All.: Juric.

ARBITRO: Marco Piccinini della sezione di Forlì

NOTE: AMMONITI: Bremer, Aina, Rodriguez (T)

CLASSIFICA SERIE A: Roma punti 9, Napoli 9, Milan 9, Bologna 7, Inter 7, Udinese 7, Lazio 6, Fiorentina 6, Torino* 6, Sassuolo* 4, Atalanta 4, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Sampdoria 2, Spezia 1, Juventus 1, Cagliari 1, Verona 0, Salernitana 0.

*una gara in più