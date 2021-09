Contatti con il Real Madrid | Sì al prestito alla Juventus

Contatti Juventus-Real Madrid per Luka Jovic. L’attaccante ex Eintracht Francoforte potrebbe approdare a Torino, in prestito con obbligo di riscatto

Luka Jovic ha deciso di riprovarci con la maglia del Real Madrid. L’attaccante tornato nella Capitale spagnola, con la voglia giusta, si è messo a disposizione di Carlo Ancelotti ma fin qui ha avuto davvero poco spazio. Nelle prime quattro partite di Liga, l’ex Eintracht Francoforte, ha accumulato così solamente nove minuti, uno con l’Alaves e otto con il Levante. Davvero troppo poco.

Non è da escludere, dunque, una sua nuova partenza a gennaio. E’ da anni che il suo nome viene accostato alle squadre italiane. In passato ci ha provato con insistenza il Milan: ora Jovic è fuori dai radar dei rossoneri ma potrebbe comunque giocare in Serie A. In queste ultime ore il classe 1997 sarebbe tornato ad essere in orbita Inter, come in estate, ma dalla Spagna rilanciano un’altra ipotesi: secondo ‘TodoFichajes’, la Juventus avrebbe contatto il Real Madrid per chiedere informazioni per Jovic. I Blancos sarebbero pronti a cederlo ma vorrebbero liberarsene definitivamente e sarebbero, dunque, pronti a darlo in prestito ma con obbligo.