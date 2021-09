Va via da Londra, ecco l’attaccante per la Juventus

Alexandre Lacazette si appresta a dire addio all’Arsenal. Il suo contratto in scadenza a giugno lo rende un’occasione per molte squadre. Juventus e Milan vigili

Futuro lontano da Londra per Alexandre Lacazette. L’attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che difficilmente verrà rinnovato. Le difficoltà dell’Arsenal stanno spingendo il calciatore a cambiare aria: a 30 anni ha voglia di legarsi ad una squadra che gli permetta di competere ad alti livelli e magari vincere.

In questi giorni il suo nome è stato accostato con forza alla Liga, con Atletico Madrid e Siviglia pronte a portarlo in Spagna. Ma l’ex Lione può certamente essere un’occasione anche per le squadre italiane.

La Juventus è alla ricerca di una punta e Lacazette può diventare un’idea anche per gennaio, con un esborso minimo, o per l’estate quando si libererà a zero. Per giugno potrebbe metterci gli occhi, però, anche il Milan, che deve fare i conti con Ibrahimovic non proprio giovanissimo. Il Decreto Crescita, inoltre, può dare un’importante mano ai due club italiani.