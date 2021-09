Osimhen show in Inghilterra: rumors sul futuro in Premier League

Show di Victor Osimhen in Inghilterra contro il Leicester: arrivano i primi rumors sul futuro del centravanti nigeriano

La doppietta di Victor Osimhen sul campo del Leicester lo ha definitivamente consacrato in Europa come un grande bomber. Una prestazione che non è passata inosservata, visto che il Napoli ha ripreso una partita che sembrava persa. Il 2-2 è un risultato molto importante in ottica qualificazione agli ottavi di Europa League. E il futuro del centravanti nigeriano potrebbe essere anche lontano da Napoli.

Napoli, rumors sul futuro di Osimhen

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, nell’edizione di oggi, i rumors in Inghilterra di mercato che vedono Osimhen andare in Premier League in futuro si sprecheranno. Il centravanti del Napoli ha tutte le qualità tecniche e atletiche per affrontare il campionato inglese e affrontare i difensori della Premier, come dimostrato contro il Leicester. Resta da capire cosa ne pensa il club partenopeo in merito a queste voci.