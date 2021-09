Inter e Milan al palo | Rifiuto eccellente: “Sto benissimo con questa maglia”

Derby di mercato per un gioiello della Serie A: Mattias Svanberg, gioiello del Bologna, allontana però le voci di mercato sul suo futuro

Gli occhi delle big di Serie A su Mattias Svanberg, che sta continuando a mettersi in evidenza nel Bologna di Mihajlovic. Dopo l’ottimo campionato scorso, il giovane centrocampista svedese sta continuando nella sua crescita ed è inevitabile l’interesse maturato nei suoi confronti soprattutto da parte di Milan e Inter. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il club nerazzurro cerca un profilo giovane in mediana, mentre il ‘Diavolo’ è alle prese con la vicenda scottante del rinnovo di Kessie e nel lotto dei candidati a raccoglierne l’eredità (se non si concretizzasse la firma sul prolungamento dell’ivoriano) ci sarebbe anche il profilo del classe ’99. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Svanberg allontana Inter e Milan: “Non ho parlato con nessuno”

Dal canto suo, il nazionale svedese allontana al momento i rumors sul proprio conto focalizzandosi soltanto sulle prestazioni in campo con la maglia Bologna. In un intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Svanberg ha sottolineato sul suo futuro: “Mi segue l’Inter? Voci di mercato, io e il mio procuratore non abbiamo parlato con nessuno. Quando fai bene subito emergono accostamenti, ma io sto benissimo qui a Bologna che è come casa“.

Svanberg poi aggiunge sul possibile rinnovo con il Bologna: “Se stiamo trattando il prolungamento del contratto che scadrà nel 2023? Non c’è bisogno e non inizieremo, ho ancora due anni e non ci penso”.