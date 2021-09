Esonero immediato, c’è la fila per il ritorno di Conte

In casa Barcellona si pensa all’esonero di Koeman e ci sarebbe anche Antonio Conte tra i possibili sostituti

L’inizio balbettante in Liga e la roboante sconfitta col Bayern Monaco fanno moltiplicare le critiche sul progetto del Barcellona. Il tecnico Koeman finisce quindi nel mirino dei tifosi e al centro delle questioni di mercato. Per lui, nel prossimo futuro, non è eslusa l’ipotesi di un esonero e, riporta ‘fichajes.net’, sarebberò già tre i nomi in pole per la sua sostituzione.

Ipotesi esonero per Koeman, Barcellona su Conte, Xavi e Villas Boas

Il primo allenatore cercato dal Barça in caso di esonero di Koeman sarebbe Xavi Hernandez, già cercato in passato da Laporta e reduce da buone stagioni alla guida dell’Al Sadd. Al secondo posto ci sarebbe proprio Antonio Conte, in cerca di nuovi progetti dopo aver condotto l’Inter alla vittoria dello Scudetto; il pugliese continua a piacere a svariati club e di recente è stato accostato anche al Manchester United. Infine, resta valida l’opzione Villas Boas, gradito dai blaugrana anche il tipo di calcio che esprimono le sue squadre.