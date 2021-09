Vogliono l’esonero dopo la Champions: c’è l’ombra di Conte

Pareggio indigesto in Champions League per il PSG di Mauricio Pochettino, finito nel mirino della critica: e c’è l’ombra di Conte

Si è conclusa la 1^ giornata di Champions League, che ha visto perdere Inter e Milan all’esordio in questa stagione. Pareggio a sorpresa del Paris Saint-Germain, in trasferta sul campo del Club Bruges. Un pareggio per 1-1 arrivato in modo clamoroso, vista la caratura dei calciatori a disposizione di Mauricio Pochettino. Sui social impazza l’hashtag ‘Pochettinoout‘. Coi tifosi del PSG che vorrebbero che l’allenatore argentino andasse via dopo la pessima prestazione in Belgio.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE e TABELLINO Inter-Real Madrid | Courtois paratutto, Dzeko non graffia

Su Pochettino c’è l’ombra di Antonio Conte

Un hashtag che lascia a pochissime interpretazioni. I tifosi del PSG vorrebbero l’esonero di Mauricio Pochettino, e qualcuno apprezza anche quell’Antonio Conte lasciato libero da qualsiasi squadra europea di firmare con chiunque. Il profilo giusto per rilanciare una squadra ricca di stelle, e con una gran quantità di talento, ma che non è ancora squadra nel vero senso della parola.