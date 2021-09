Conte incassa una bocciatura inattesa: “Non è il suo posto”

Antonio Conte ha fatto il suo debutto come opinionista in tv ma arrivano anche critiche all’ex allenatore dell’Inter

La prima giornata di Champions League ha segnato il debutto da opinionista per Antonio Conte. L’ex tecnico dell’Inter si è presentato a Sky per commentare le gare della principale competizione europea. Proprio su Antonio Conte è intervenuto a ‘Teleradiostereo’ Mario Sconcerti, commentando in maniera non positiva la scelta dell’allenatore di passare dietro lo schermo in attesa di una panchina.

Il giornalista ha affermato: “Si vede che è fuori ruolo. Questa gente è brava se può dire quello che pensa davvero. Devi essere libero di testa”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Ha fatto un macello”: luna di miele finita, Inzaghi è già ‘out’

Sconcerti contro Conte: “Non è il suo posto”

La critica di Sconcerti continua parlando anche del suo addio all’Inter: “E’ stato costretto ad andare via dai programmi di ridimensionamento dell’Inter e quindi aveva diritto ad una buonuscita”.

Poi tornando sull’apparizione in tv: “Non credo sia il suo posto, non solo perché è stato ieri l’allenatore dell’Inter ma anche perché non si sa di chi sarà allenatore domani”.