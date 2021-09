Juventus, problema Szczesny evidente: "È iniziato tutto da qui"

Wojciech Szczesny è protagonista di una prima parte di stagione molto negativa alla Juventus. L’analisi della situazione relativa il portiere

La Juventus si è riscattata ieri contro il Malmoe, ma non è riuscita a iniziare la stagione in maniera brillante in Serie A. Un solo punto in tre partite e la stretta necessità di ripartire per tentare di risalire la classifica. Risultati negativi in cui protagonista è stato, inutile negarlo, Wojciech Szczesny. Il portiere bianconero ha inciso, infatti, sui gol subiti e inevitabilmente sui punteggi portati a casa dalla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Il problema esiste e Matteo Caronni l’ha analizzato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Per due anni Szczesny è stato impeccabile. Nell’ultimo periodo, però, ne ha combinate diverse, gli errori con questa frequenza non vanno bene. E ne ha fatti anche agli Europei“. Nella sua disamina svela anche la genesi dei problemi: “Sbagliare una gara sì e una no per il portiere non è ammissibile. Che ci sia un problema Szczesny mi pare evidente, è iniziato tutto con la gara col Porto dello scorso edizione della Champions League”.