Juventus, ancora non ci siamo: “Non so per quale traguardo si lotta”

La vittoria in Champions non basta per spazzare via i dubbi sulla Juventus, le perplessità di un grande ex sui bianconeri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Juventus si è sbloccata, ottenendo la prima, agognata, vittoria stagionale in Champions League in casa del Malmoe. Un 3-0 netto e senza troppe discussioni, il valore dell’avversario era relativo ma iniziare a vincere sarà sicuramente utile dal punto di vista psicologico per Allegri e i suoi. Che ora sono però chiamati a una sfida di tutt’altro profilo: quella al Milan capolista, domenica sera allo Stadium. Verso quella gara, sono ancora tante le perplessità da sciogliere, relativamente allo stato di forma dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Malmoe-Juventus, Allegri: “I risultati ci condizionano. Milan? Ecco l’obiettivo”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, Morata e Dybala nel mirino: “Devono fare di più”

Piuttosto critico in tal senso, dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, Massimo Mauro, che elogia Allegri per la formazione schierata ieri sera, ma che attende di capire la reale competitività di alcuni elementi. “Non è stata la svolta, ma è stata una partita importante – spiega – La chiave è stata la semplicità di Allegri, con il 4-4-2 efficace sulle fasce con Cuadrado e Alex Sandro. La Juve deve migliorare nell’umiltà di andare senza palla. Bisogna vedere per quale livello è convincente la coppia Dybala-Morata. C’è bisogno di partite diverse, devono iniziare a essere trascinatori contro le grandi. Locatelli? Per me è una mezzala, non un regista, l’unico che potrebbe ricoprire questo ruolo è Arthur“.