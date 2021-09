Malmoe-Juventus, Allegri: “I risultati ci condizionano. Milan? Ecco l’obiettivo”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della sua Juventus contro il Malmoe, nel primo match della fase a gironi di Champions League

Ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato il successo per 3 a 0, della sua squadra contro il Malmoe: “C’era un po’ di pressione in più – ammette al termina della sfida di Champions League -, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita sul piano tecnico. C’è da migliorare soprattutto su determinate situazioni. I risultati condizionano il giudizio ma noi dobbiamo essere bravi ed equilibrati. Niente gol subiti? Ti toglie un po’ d’ansia quando non prendi gol. Szczesny ha fatto una buona partita, del suo valore”.

Sfida al Milan – “Dobbiamo darci l’obiettivo della seconda sosta e vedere a che punto siamo. Il Milan gioca bene ed è tecnicamente forte. Ha grande entusiasmo e per noi deve essere da stimolo”.

Svolta – “L’aspetto mentale è il 90% di tutti i lavori, quando lasci punti in campionato, come fatto da noi, con partite in mano, come ad Udine, ti fa veder le cose in maniera più negativa. Bisogna sempre distinguere i risultati dalle prestazioni”.