Allarme infortuni per Allegri: il centrocampista a rischio per il big match

Resta in dubbio Bernardeschi: Allegri deciderà in questi giorni se farlo riposare o se convocarlo per la gara col Milan

Solo una botta per Bernardeschi, per il quale non ci sono eccessive preoccupazioni in casa Juventus. Il ginocchio resta dolorante dopo il colpo subito nella partita con il Napoli, ma niente di grave per il centrocampista bianconero. Da qui a domenica sarà ad Allegri, insieme allo staff medico, decidere se far riposare il giocatore o se convocarlo per il prossimo impegno di domenica 19 settembre contro il Milan, con fischio d’inizio alle 20:45.

Allarme infortuni per Allegri: Bernardeschi in dubbio

Alla luce di un calendario molto fitto nel mese di settembre, con l’impegno con lo Spezia che arriverà appena tre giorni dopo il big match con i rossoneri, Allegri potrebbe scegliere di far riposare Bernardeschi, per averlo poi a disposizione nel turno infrasettimanale.

Oltre l’ex Fiorentina resta in dubbio, in vista della gara con i rossoneri, anche Federico Chiesa, alle prese con un problema muscolare. Ovviamente indisponibile anche Arthur, che rientrerà dopo la prossima sosta per le Nazionali. Alla lista si aggiunge anche Kaio Jorge, che invece ha segnato fine mese come data di rientro nella propria tabella di marcia.