Pazienza finita in panchina: “Cacciamolo e prendiamo Conte!”

Antonio Conte richiesto a gran voce su una panchina, aumentano gli estimatori per il tecnico pugliese: ritorno in corsa.

Dopo il biennio concluso in maniera vincente all’Inter, Antonio Conte è al momento senza una panchina. Le qualità del tecnico pugliese sono comunque ben note a tutti ed è possibile che presto possa tornare in sella, se qualche squadra dovesse averne bisogno. Al momento, l’allenatore si tiene impegnato come commentatore, ma c’è già qualcuno che lo reclama a gran voce dopo un avvio di stagione non pienamente convincente.

Solskjaer in crisi al Manchester United: “Conte è libero, prendiamolo!”

In particolare, dopo la serata di Champions League, che è stata disastrosa per il Manchester United. ‘Red Devils’ sconfitti a sorpresa dallo Young Boys, un ko che complica subito il percorso in Europa. Commenti durissimi in Inghilterra, in particolare a ‘Talksport’, dove l’ex calciatore Jason Cundy, oggi speaker radiofonico, chiede l’immediato avvicendamento in panchina: “Io caccerei Solskjaer, c’è Antonio Conte libero…Chi dei due è un manager migliore? C’è un problema in Europa. Oltretutto a questo punto è difficile pensare di proseguire in Champions. Varrebbe quasi la pena di concentrarsi sull’Europa League, è un percorso più semplice da vincere”.