Scaricato dall’allenatore | La Juve piazza il colpo Champions

Dalla Spagna giunge notizia di una Juventus interessata a Ferland Mendy del Real Madrid. Il terzino non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti

Si guarda in casa Real Madrid per rafforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In Spagna, danno la Juventus sulle tracce di Ferland Mendy. Il terzino classe 1995 non ha ancora giocato un minuto con Carlo Ancelotti: stando a quanto riportato da TodoFichajes, non rientrerebbe più nei piani del Real Madrid e i bianconeri, intenzionati a rafforzare la corsia mancina, sarebbero interessati ad acquistarlo.

Mendy ha una valutazione importante, sui 50 milioni di euro, cifra simile a quella spesa dal Real, nel 2019, per prelevarlo dal Lione. Difficile immaginare che i bianconeri decidano di investire così tanto per un terzino. E’ evidente che la richiesta dei blancos dovrà essere molto più bassa se vorranno davvero venderlo.