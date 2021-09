È ufficiale il primo esonero in Serie A: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Verona. Il comunicato della società

Adesso è ufficiale: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Verona. Si tratta del primo esonero della stagione in Serie A. Ecco il comunicato della società: “Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l'attività sin qui svolta".

In pole per la sua successione c’è Igor Tudor, reduce dall’esperienza alla Juventus come vice di Andrea Pirlo. È dunque ufficiale il primo ribaltone della stagione in Serie A.