Convocati Liverpool-Milan, seconda sorpresa ufficiale

Liverpool-Milan, sono 21 i convocati di Stefano Pioli: Ibrahimovic e Bakayoko assenti, sorpresa Tonali

Sono 21 i convocati di Stefano Pioli per quella che sarà la sfida d’esordio di Champions League del Milan, che domani sera affronterà il Liverpool ad Anfield. Il tecnico non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic, che ha accusato un problema al tendine d’achille ed è rimasto a Milano per un riposo precauzionale. Tra i convocati c’è invece Sandro Tonali. Il centrocampista ha saltato la rifinitura mattutina, ma nonostante questo è riuscito comunque a far parte del gruppo dei convocati. Assente, oltre ad Ibrahimovic, anche Bakayoko e Messias, entrambi alle prese con problemi fisici e non al 100% della condizione. Out pure i giocatori non inseriti nella lista Champions: Castillejo, Conti e Pellegri.

Ecco i 21 convocati di Pioli:

PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebić.