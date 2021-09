Pioli perde ancora il bomber: Milan nei guai per Liverpool!

Liverpool-Milan, altro guaio per Stefano Pioli: il tecnico rossonero alle prese con una perdita pesante in attacco.

Nuova perdita per Stefano Pioli alla vigilia della trasferta con il Liverpool. Un’assenza pesante per i rossoneri a poche ore dalla partenza per l’Inghilterra, che si aggiunge a quelle di Bakayoko e Tonali già registrate nelle ultime ore e che delinea di fatto una piccola emergenza per il Diavolo, in vista dell’attesissimo ritorno in Champions League.

Milan, si ferma Ibrahimovic: il motivo

Il Milan dovrà infatti rinunciare a Zlatan Ibrahimovic per il match di domani sera ad Anfield. L’attaccante svedese resterà a riposo in maniera precauzionale per una sofferenza al tendine d’achille. Un’assenza che era stata in qualche modo preannunciata, qualche minuto prima, dal cambio di programma in conferenza stampa, con Kjaer a prendere il posto del centravanti in conferenza stampa di fianco a Pioli.