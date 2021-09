Inter beffata, la Juve anticipa Marotta | Arriva a gennaio

La Juventus potrebbe muoversi per prendere un portiere a gennaio. Attenzione alla situazione Leno, monitorato dall’Inter per giugno

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Futuro segnato per Bernd Leno. Il portiere tedesco classe 1992 è destinato a lasciare l’Arsenal al termine della stagione. Il calciatore dopo un inizio complicato – sono arrivate tre sconfitte in tre partite disputate – ha perso il posto da titolare, con Arteta che gli ha così preferito, nell’ultima gara di campionato, Aaron Christopher Ramsdale.

LEGGI ANCHE >>> Allegri ‘assolto’ ma suona un nuovo allarme per la Juventus

In Inghilterra riportano dell’interesse da parte dell’Inter, pronta a giugno a portarlo a Milano per affidargli la porta, per il dopo Handanovic. Ma attenzione ad un’altra possibilità. Il calciatore, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe lasciare Londra già a gennaio: Leno, infatti, potrebbe presto diventare un’idea per la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata a risolvere il problema portiere. Viste le difficoltà nel cedere Szczesny, per il suo importante stipendio, l’estremo difensore tedesco potrebbe sbarcare a Torino, se la Juve dovesse riuscire a piazzare Perin.