Secondo infortunato al ginocchio, salta Inter-Real Madrid

Tegola in vista di Inter-Real Madrid. Dopo aver accusato un infortunio al ginocchio, sarà costretto a saltare il big match di Champions League

Inter-Real Madrid è sempre più vicina. Un big match che i tifosi nerazzurri, e non solo, attendono con ansia, in vista di un test importantissimo per capire il destino dei nerazzurri in Champions League, nonostante sia solo la prima giornata.

Un appuntamento che vedrà, però, diversi assenti e non solo tra i nerazzurri. Se il problema al ginocchio di Stefano Sensi lo costringerà a saltare l’impegno con i Blancos, anche per Carlo Ancelotti c’è da segnalare un’assenza molto pesante. Gareth Bale si è infortunato nell’ultimo allenamento al Bernabéu sabato scorso prima della partita contro il Celta. Il gallese, come riferisce ‘Marca’, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio destro, evidenziato dopo gli ultimi esami. Una tegola vera e propria che non ci voleva per il Real alle porte di una serie di impegni cruciali per il Real.