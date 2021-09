Infortunio Sensi: il comunicato UFFICIALE dell’Inter!

Distrazione al legamento collaterale mediale: il comunicato ufficiale dell’Inter sull’infortunio di Sensi

Gli esami strumentali effettuati questa mattina confermano l'infortunio al legamento per Stefano Sensi. Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter: "Stefano Sensi si è sottoposto oggi a risonanza magnetica, all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nella gara di ieri contro la Sampdoria. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale. Il giocatore verrà rivalutato la settimana prossima".

Si tratta dello stesso infortunio procurato da Gagliardini: i tempi di recupero per Sensi sono quindi stimati in almeno 6-8 settimane. Sospiro di sollievo, invece, per le condizioni di Bastoni. Come comunicato dall’Inter, “valutazioni clinico-strumentali negative per Alessandro Bastoni”.