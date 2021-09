A Calciomercato Show analisi del momento difficile della Juventus con una accusa a Fabio Paratici per la rosa bianconera

Juventus sotto processo. Dopo la sconfitta di Napoli e il punto conquistato in tre partite, i bianconeri vivono un momento complicato. Ovvio allora che si discuta sulle responsabilità per la partenza disastrosa e sul banco degli imputati finisce anche Fabio Paratici che a giugno ha lasciato il club e si è poi legato al Tottenham. Del dirigente parla a ‘Calciomercato Show’ sulla CMIT TV Enrico Camelio che accusa l’ex CFO bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le sue parole sono nette: “Le colpe di Paratici? Dico solo questo: Pellegrini a sinistra, De Sciglio a destra. Non poteva mai vincere contro il Napoli. Pellegrini faceva la panchina al Genoa, non scherziamo”. Bocciatura netta che tira in ballo anche l’ex dirigente per i risultati attuali.