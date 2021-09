Effetto Ronaldo su Pogba | Decisione irrevocabile sul futuro dell’ex Juve

L’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo United potrebbe incidere anche sul futuro di Pogba: l’ex Juventus starebbe cambiando idea

Cristiano Ronaldo e Paul Pogba con la stessa maglia, un sogno inseguito a lungo dai tifosi della Juventus e realizzato dal Manchester United. L'impatto del portoghese con il suo vecchio club è stato subito devastante: doppietta e tre punti in cassaforte contro il Newcastle. L'Old Trafford è già tornato a cantare per il numero '7' dei 'Red Devils', un amore interrotto che non si è mai spento ed ora già divampa in un incendio di passione e speranze. L'ormai celebre effetto 'CR7', poi, potrebbe incidere anche in maniera imponente sul mercato: Pogba, infatti, potrebbe cambiare idea.



Calciomercato Juventus, Pogba si allontana | Ora rinnova per CR7

Secondo quanto riportato da 'The Athletic', Paul Pogba sarebbe tornato a valutare il rinnovo con il Manchester United dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il ritorno del portoghese ha riacceso gli entusiasmi in quel di Manchester, dove si è tornato a respirare quell'aria frizzante di invincibilità. Il centrocampista francese, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, è oggetto delle ambizioni del Real Madrid ma ora potrebbe chiudere la porta agli spagnoli. Il rinnovo con lo United torna ed essere di moda ed il futuro inizia a prendere forma.

Mentre crescono le possibilità di un rinnovo con il Manchester United, di contraltare, si abbassano notevolmente quelle di un ritorno di Pogba a Torino. La Juventus continua ad avere problemi a centrocampo, anche se Manuel Locatelli ha già dato i primi segnali di una leadership quantomai necessaria per la compagine di Allegri. Nemmeno nella prossima estate, però, sarà il ‘Polpo Paul’ la soluzione a tutti i problemi dei bianconeri. La volontà del francese, ora, sembra essere quella di rinnovare il contratto e dare l’assalto alla Champions League al fianco di Cristiano Ronaldo. Sogni in bianconero che si tingono di rosso.