Allegri ritrova due big, dubbio Chiesa: Juve in Champions per il riscatto

La Juventus è attesa domani sera dalla trasferta di Champions League sul campo del Malmoe: le ultime di formazione

Juventus chiamata al riscatto domani sera per l’esordio in Champions League in Svezia contro il Malmoe. Gara da non fallire vista la crisi di risultati in campionato, con Dybala e compagni già lontani otto punti dalla vetta in Serie A. Proprio il numero dieci e Cuadrado, insieme agli altri sudamericani, sono rientrati in gruppo nella seduta di rifinitura agli ordini di Allegri. Allenamento personalizzato – almeno nella parte iniziale – per Chiesa, fuori a scopo precauzionale nella trasferta di Napoli. Se l’ex Fiorentina non dovesse recuperare per scendere in campo dal primo minuto, spazio in attacco alla coppia Dybala-Morata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Cuadrado dovrebbe ritrovare il suo posto da tornante destro, con Rabiot a completare il reparto di centrocampo insieme a Locatelli e Bentancur. Tornano anche Danilo e Alex Sandro sulle corsie difensive, ballottaggio invece Chiellini-de Ligt in mezzo con l’olandese favorito per affiancare Bonucci. Conferma per Szczesny tra i pali nonostante le recenti prove negative del polacco, ultima in quel di Napoli sabato scorso. Nella conferenza stampa prepartita, invece, con Allegri, parlerà Bonucci.

Malmoe-Juventus: la probabile formazione bianconera

Assenti i lungodegenti Arthur e Kaio Jorge, a bordocampo a seguire la rifinitura la dirigenza al completo con Cherubini, Nedved e Arrivabene, a colloquio con Allegri nella prima parte della seduta. Decollo da Caselle nel pomeriggio alle 16 per la Juve, con il tecnico toscano e un calciatore bianconero che parleranno in conferenza stampa da Malmoe alle 19.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri