La Juventus vuole portare a casa il calciatore dal Real Madrid, rinforzando sensibilmente la rosa di Allegri: colpo da 50 milioni

La Juventus non ha iniziato la stagione in maniera brillante: i bianconeri ha portato a casa solo un punto nelle prime tre partite di Serie A. Inevitabile pensare anche al calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni effettuate che quelle che arriveranno nel prossimo futuro. I bianconeri, in particolare, guardano anche alla fascia sinistra, dove, anche al netto di assenze e infortuni, un grande colpo dovrà essere portato a casa. Un nome importante dal Real Madrid potrebbe occupare la posizione in questione e sostituire Alex Sandro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la crisi ha un colpevole: “Danni da 160 milioni!”

La Juventus punta Mendy sul calciomercato: assist da Ancelotti

Ferland Mendy è il nome che potrebbe presto diventare caldo nei pensieri della Juventus. Il terzino, secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, piace molto ai bianconeri e il Real Madrid, nonostante le indubbie qualità del calciatore, potrebbe cederlo. I Blancos di Carlo Ancelotti potrebbero puntare su Miguel Gutierrez in quella zona di campo, lasciando la porta aperta a un addio di Mendy. La valutazione del calciatore, però, resta particolarmente alta: si parla di 50 milioni di euro.