“Basta! Deve essere venduto”, bufera durante Napoli-Juve

Ancora un errore di Szczesny. Il polacco della Juve permette al Napoli di trovare l’1-1 e i tifosi sui social si scatenano

Non può passare inosservato l’errore di Szczesny. Il portiere non è riuscito a trattenere un pallone non proprio irresistibile di Insigne. Il polacco, perdendo il pallone, ha permesso a Politano di andare a segno per l’1-1 del Napoli.

L’estremo difensore, che era stato protagonista in negativo, anche all’esordio, contro l’Udinese, è così tornato nel mirino della critica. Tantissimi i messaggi dei tifosi: c’è chi chiede la cessione di Szczesny e chi vuole che giochi Perin

Szczesny è una sicurezza: buca tutte le uscite e non blocca una palla neanche per sbaglio, non devia in angolo ma ammortizza sempre per l'attaccante. Non è un portiere, è una Onlus battente bandiera polacca. — Alessandro (@irrisolvibile) September 11, 2021

La Juve gioca costantemente in 10 contro 12, dato che il portiere é palesemente un infiltrato della squadra avversaria. E chi dice il contrario é palesemente in malafede.#Szczesny#NapoliJuve — Caremys (@Zermidios) September 11, 2021

Purtroppo per la Juve l'aereo di Szczęsny è arrivato in orario.#NapoliJuve — Rostokkio (@rostokkio) September 11, 2021