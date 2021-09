Napoli-Juventus, le probabili formazioni di Spalletti e Allegri

Napoli-Juventus, alle 18 azzurri e bianconeri di fronte al ‘Maradona’: scelte quasi obbligate per Spalletti e Allegri, le ultime.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Alle 18, al ‘Maradona’, il primo big match della stagione tra Napoli e Juventus. Gara che si disputa con formazioni rimaneggiate da ambo i lati, tra infortuni e mancati rientri dalle nazionali per un calendario che fa discutere. Scelte quasi obbligate per Spalletti e Allegri, per i quali, però, è una sfida di importanza già notevole. Nessuno può sbagliare, in un confronto che può già dire molto sulle prospettive stagionali di entrambe.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Allegri, giocatori contati per Napoli-Juventus: “Situazione ridicola”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Napoli che ritrova Ospina dopo i timori dei giorni scorsi, linea difensiva a quattro davanti al colombiano confermatissima. A centrocampo, Zielinski partirà dalla panchina: debutta Anguissa che si schiererà con Fabian Ruiz ed Elmas. Davanti, ritrovato Osimhen, che sarà assistito sulle fasce da Insigne e Politano. Nella Juve senza i sudamericani e Chiesa, Allegri ripropone la difesa a tre davanti a Szczesny. De Sciglio e Luca Pellegrini sulle fasce, in mezzo McKennie chiamato al riscatto e schierato di fianco a Locatelli e Rabiot. Davanti, Morata e Kulusevski, con Bernardeschi e Kean pronti a subentrare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Lu. Pellegrini; Kulusevski, Morata.