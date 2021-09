CMIT TV | Allegri, giocatori contati per Napoli-Juventus: “Situazione ridicola”

Giocatori contati per la Juventus in vista della sfida col Napoli: Allegri non ha convocato i sudamericani. Ecco come la pensa Fabrizio Biasin

La Juventus ha deciso di rinunciare ai sudamericani di rientro in Italia per la gara con il Napoli. Una scelta dettata dalla mancanza di tempo necessario a far smaltire la trasferta, mentre per Cuadrado, rimasto in Colombia, lo stop è dovuto a una gastroenterite. Ovviamente una sfida così importante risentirà dell’assenza di giocatori fondamentali per i bianconeri. A commentare tale situazione, in maniera anche dura, è stato Fabrizio Biasin ai microfoni di CMIT TV.

LEGGI ANCHE >>> Allegri senza Chiesa e i sudamericani: ecco la probabile formazione di Napoli

Napoli-Juventus: “Situazione ridicola”

“Secondo me in questo caso i club dovrebbero farsi sentire – ha detto il noto giornalista -. È una situazione ridicola: non si possono giocare partite del genere senza giocatori di questo tipo”. I sudamericani arriveranno in Italia domani mattina alle 11, praticamente a 7 ore dal fischio d’inizio della sfida, allo stadio Diego Armando Maradona.

LEGGI ANCHE >>> Wenger propone la clamorosa rivoluzione per le Nazionali

Appena atterrati subito un altro viaggio, rischiando di subire anche le conseguenze di una traversata oceanica. Situazioni decisamente da rivedere e che fanno da eco anche alle dichiarazioni di Arsene Wenger e la sua proposta su un calendario più ristretto per le Nazionali.