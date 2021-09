Il Real Madrid e la Juventus potrebbero riaccendere le prossime sessioni di mercato con uno scambio stellare. L’ipotesi dalla Spagna

La Juventus ha bisogno di risorgere quanto prima dalle ceneri della passata stagione, che ha costretto i bianconeri a strappare l’accesso in Champions al fotofinish. L’ultima finestra di calciomercato non ha del tutto soddisfatto i tifosi nonostante gli innesti di calciatori come Kean e Locatelli. In particolare a centrocampo la squadra avrebbe infatti avuto bisogno probabilmente di un altro calciatore per alzare la cifra tecnica del reparto. In questo senso, dalla Spagna, rilanciano possibili contatti tra la Juventus e il Real Madrid di Carlo Ancelotti per un eventuale affare futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scaricata la Juventus | Ha già un altro club

LEGGI ANCHE >>> Ritorno alla Juventus e addio di Dybala | Doppio annuncio di calciomercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Scambio Juventus-Real Madrid: de Ligt per Valverde

In casa Real Madrid c’è chi come il talentuoso Fede Valverde rischia di perdere il posto. Al netto dei veterani Modric, Kroos e Casemiro, la società iberica ha prelevato anche Camavinga in coda al mercato estivo, e qualora l’anno prossimo dovesse arrivare pure Pogba lo spazio rischierebbe di ridursi al lumicino. Una situazione della quale sarebbe consapevole la stessa Juventus, che secondo quanto sottolineato da ‘Diariogol.com’, avrebbe già manifestato l’intenzione di andare all’assalto di Valverde.

I bianconeri sarebbero per giunta aperti ad un eventuale scambio tra il centrocampista uruguaiano e Matthijs de Ligt, centrale che non si è ancora espresso al massimo a Torino. Non è un segreto che, dopo le partenze di Sergio Ramos e Varane, il Real sia alla ricerca di un difensore centrale di altissimo livello e l’olandese potrebbe essere una soluzione.