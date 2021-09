Calciomercato, scaricata la Juventus | Ha già un altro club

La Juventus prepara le mosse per il mercato di gennaio, ma i bianconeri dovranno rinunciare a un colpo importante: la scelta del giocatore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il mercato estivo ha lasciato nella rosa della Juventus alcune lacune che, in caso di necessità, dovranno essere colmate a gennaio. Nel frattempo Allegri dovrà lavorare con ciò che ha e suggerire alla società i correttivi opportuni. I bianconeri, in inverno, punteranno di certo a riscattare una campagna trasferimenti che si è conclusa con impressioni negative. Ma si registra già uno smacco per quanto concerne un obiettivo di lunga data dei piemontesi.

LEGGI ANCHE >>> Ritorno alla Juventus e addio di Dybala | Doppio annuncio di calciomercato

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, niente da fare per Pogba: il francese ha deciso

Niente da fare infatti per Paul Pogba, che stando al ‘Mundo Deportivo’ ha preso la sua decisione. A Torino, sognano da tempo il grande ritorno del francese, che è ormai destinato a lasciare il Manchester United. Ma non c’è la Juventus nei suoi pensieri e nemmeno il Psg, altra squadra che lo monitora da anni. Pogba vuole soltanto il Real Madrid. Il quotidiano spagnolo ritiene che ormai sia fatta per il colpo a zero nella prossima stagione, con il contratto del giocatore con lo United in scadenza a giugno. Secondo ‘ESPN’, tuttavia, i ‘Red Devils’ vorrebbero lasciarlo andare a gennaio per limitare le perdite.