SONDAGGIO CM.IT | Juventus, scelto il baby su cui puntare

Linea verde in casa Juventus, i nostri utenti hanno votato al sondaggio di Calciomercato.it sul giovane che farebbe più al caso dei bianconeri

Linea verde in casa Juventus. Il club bianconero pronto a ripartire dai giovani. Lo ha rivelato Cherubini, sottolineando come le volontà del nuovo corso Juve siano quelle di puntare su profili giovani per costruire solide basi per il futuro.

E proprio i giovani profili accostati alla società bianconera sono stati i protagonisti del sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it. I nostri utenti hanno scelto quale, tra i nomi proposti, farebbe più al caso della Juventus. E il nome di gran lunga più votato è stato quello di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo e della Nazionale ha raccolto il 47,5% delle preferenze. 29,5% invece i voti per Aurelien Tchouameni, fresco di convocazione con la nazionale francese. Ha invece ricevuto il 18% delle preferenze Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax e della nazionale olandese. Solo il 4,9% ha votato per il connazionale Sven Botman, difensore centrale del Lille.