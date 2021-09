Tutto come previsto nei convocati di Massimiliano Allegri per Napoli-Juventus: tantissimi assenti e qualche giovane

Sarà una partita pesantemente condizionata dagli indisponibili a causa delle nazionali, quella che si giocherà domani allo Stadio Maradona tra Napoli e Juventus. Lo hanno sottolineato un po’ tutti e non poteva essere altrimenti. Tutto confermato anche dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, con i giovani aggregati e la miriade di assenti causa infortuni e mancato rientro in Italia.

In questi minuti, appena dopo l’allenamento di rifinitura alla Continassa che ha preceduto la partenza per la Campania, la Juventus ha diramato la lista dei convocati: assenti come previsto i vari Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Dybala e l’infortunato Federico Chiesa a differenza di Ramsey che torna a disposizione prima del previsto. Ci sono invece i vari giovani De Winter, Miretti e Soule. Ecco l’elenco completo: Szczesny, Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pellegrini, De Winter, Bonucci, Rugani, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Miretti, Morata, Kean, Soulè.