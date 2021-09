Niente Serie A, negoziati in corso: accordo in chiusura

David Luiz si allontana dalla Lazio, il difensore brasiliano sempre più vicino al ritorno in patria: accordo ad un passo con il Flamengo

Porte aperte per la possibilità di acquistare un difensore centrale da regalare a Maurizio Sarri. La Lazio sta sondando con attenzione il mercato degli svincolati per portare a Formello un nuovo rinforzo da regalare al tecnico toscano. Uno dei nomi più gettonati in questo senso è quello di David Luiz. Il brasiliano è attualmente svincolato dopo il contratto scaduto con l’Arsenal, ma sembra difficile che nel suo futuro possa esserci la Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Rientro complicato dalle Nazionali: il resoconto sugli infortunati in Serie A

Il centrale piace molto, oltre che ai capitolini, anche a Benfica e Flamengo e proprio i rossoneri sarebbero la grande favorita per assicurarsi il giocatore. Stando infatti a quanto riferito da ‘Espn’, proprio il club di Rio sarebbe ad un passo dall’ingaggiare il 34enne difensore. Atteso a Sao Paulo per una gara di campionato contro il Palmeiras, il ‘Fla’ avrebbe già avviato i colloqui con l’entourage del giocatore, presente in città. Il dialogo procede spedito e dai vertici societari è arrivato il via libera per procedere all’acquisto del difensore. Le parti sono in corsa per raggiungere le condizioni contrattuali ideali, ma da casa Flamengo filtra grande fiducia: David Luiz potrebbe presto vestire la maglia rossonera.