L’annuncio che scuote il calciomercato | “Haaland andrà lì al 100%”

Erling Haaland è tra i top player più acclamati e desiderati in ottica calciomercato. Il norvegese piace al Real Madrid che potrebbe essere la sua prossima tappa. L’annuncio di Vieri

Tutti pazzi per Erling Haaland che continua a stupire anche con la maglia della nazionale. A suon di gol e il baby fenomeno del Borussia Dortmund si sta costruendo una solida posizione tra i migliori calciatori al mondo, in vista anche di un possibile trasferimento la prossima estate. Praticamente ogni top club europeo, Juventus compresa, sogna di avere alle proprie dipendenze il gigante norvegese che intanto continua a deliziare il BVB in attesa di conoscere la sua prossima tappa. Tra le compagini maggiormente interessate ad Haaland c’è il Real Madrid, che appare la grande favorita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A tal proposito nel corso di ‘Bobo TV’ su Twitch, Christian Vieri ha detto la sua sul futuro di Haaland: “Negli ultimi 20-30 anni non ho mai visto un centravanti 20enne forte come lui, nemmeno Van Basten era forte come lui. Ci hanno detto che Haaland va il prossimo anno al Real Madrid al 100%, già fatto tutto. Non so se è vero ma questo è quello che mi dicono”. Cassano ha quindi ribattuto: “Mbappe e Haaland insieme, vai a fermarli”.