Rinnovo Dybala, la formula che può cambiare tutto

Juventus sempre al lavoro per il rinnovo di Dybala, proseguono i contatti tra le parti: allo studio una nuova formula per trovare l’accordo.

Senza Cristiano Ronaldo, toccherà a lui prendersi la Juventus sulle spalle in questa stagione. Per le prossime, il nodo è ancora da sciogliere. Paulo Dybala si prepara a tornare in campo con i bianconeri e a un’annata da protagonista, per riscattare la scorsa stagione segnata da infortuni e problemi di ogni sorta. Difficile vederlo in campo a Napoli, per il complicato rientro dall’Argentina dopo le qualificazioni mondiali, ma Allegri ha in mente per lui un ruolo centrale nelle prossime sfide. Anche la società pensa a farne un cardine per il futuro, ma l’accordo per il rinnovo non è ancora stato trovato. L’agente Antun è rimasto a Torino, parti in contatto costante.

Juventus, la chiave per il rinnovo: gli ultimi aggiornamenti

Come spiega ‘Tuttosport’, un nuovo incontro non è ancora stato fissato, ma l’atmosfera, nonostante la distanza economica che ancora persiste, appare distesa. Al punto che si fa largo una nuova mossa della Juventus per arrivare finalmente all’intesa ed evitare che, a gennaio, l’argentino possa accordarsi con un’altra squadra. La proposta da 8 milioni più 2 di bonus potrebbe essere rimodulata con maggiore creatività proprio sui bonus, migliorando il contratto della ‘Joya’ sulla base del suo rendimento e venendo incontro alla richiesta che rimane sempre intorno ai 10 milioni come parte fissa.