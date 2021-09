Niente Juventus, spunta la lista della spesa | Li vuole Mbappe

La Juventus, e soprattutto i suoi tifosi, sognano sempre il grande ritorno di Paul Pogba senza dimenticare Erling Haaland, attaccante che piace a praticamente ogni top club europeo. C’è però chi li vorrebbe prendere entrambi

Il Real Madrid sogna di avere alla propria corte Kylian Mbappe, dopo averlo inseguito in vano per tutta l’ultima finestra estiva di calciomercato. Nessun accordo però col Paris Saint Germain che intanto si coccola il proprio fenomeno, che però senza rinnovo contrattuale rischia seriamente di andare via a parametro zero tra meno di un anno. Una situazione delicata che vede coinvolte tutte le parti in causa. Dalla Spagna però vanno ben oltre, ed iniziano già a disegnare un futuro Real Madrid con Mbappe, con tanto di possibili richieste di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mbappe vuole Haaland e Pogba al Real Madrid

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Diario’, sarà Mbappé a decidere del proprio futuro, dal 1 gennaio 2022, e tutte le strade lo portano al Real Madrid. In caso di approdo nella capitale iberica, il campione del Mondo 2018 vorrebbe una squadra devastante, come avrebbe confessato a persone vicine. Il fenomeno classe 1998 vuole essere il leader del futuro Real Madrid e spera di poter condividere uno spogliatoio con i migliori al mondo per puntare a grandi successi.

Nello specifico, come evidenziato dal portale, nella sua personalissima lista per creare un super Real c’è anche Erling Haaland, cercato praticamente da ogni top club europeo, ed anche il connazionale Paul Pogba, che invece è spesso accostato ad un ritorno alla Juventus. Il centrocampista ha inoltre anche un ottimo rapporto col madrileno Karim Benzema. A chiudere il quadro del Real dei sogni di Mbappe ci sarebbe anche Kounde che sembrava vicino al Chelsea prima di restare a Siviglia.